Mauro Icardi spaventa i tifosi: cosa gli è successo? – FOTO

Mauro Icardi spaventa i tifosi: l’ultima immagine postata sui social dal campione argentino ha fatto scattare l’allarme

Che cosa è successo a Mauro Icardi? Se lo stanno chiedendo in molti negli ultimi minuti, da quando il campione argentino ha postato una strana immagine su Instagram. Lo vediamo sdraiato su un lettino, faccia che appare sofferente e mascherina dell’ossigeno che gli copre parte del viso

Da subito sui social si è moltiplicato l’allarme perché molti hanno pensato che l’ex bomber dell’Inter possa essere stato colpito dal Covid. Troppo simile quella immagine alle migliaia che abbiamo tristemente visto negli ultimi mesi in Italia e non solo. E poi c’era il comunicato del suo club che comunicava l’assenza dal campo ufficialmente per una gastroenterite.

Il mistero è durato diversi minuti, almeno fino a quando a risolverlo ha pensato Wanda Nara. Ha postato le foto della cena taggando il marito e scrivendo “Cibo semplice e sano, scendi a mangiare tesoro”. E allora è stato chiaro che Icardi semplicemente si era sottoposto ad una pratica ormai in vigore nel Psg: per recuperare le fatiche degli allenamenti, i giocatori sono sottoposti ad una lecita seduta di ossigenoterapia. Certo però, l’immagine è di cattivo gusto pensando a quello che può evocare.