Juventus, ancora problemi al ginocchio per Dybala: la data del rientro del calciatore argentino è uno dei temi caldi a Torino

I problemi al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro non lasciano in pace Paulo Dybala. Il calciatore argentino è alle prese con questo infortunio dallo scorso 10 gennaio e da quel momento non è riuscito più a vedere il campo. Qualche allenamento in gruppo e poco più, con l’umore non proprio alle stelle, visti anche i mal di pancia legati al rinnovo di contratto. Dopo un 2019 da grande protagonista e un’inizio della scorsa stagione da numero uno con Sarri, Dybala e via via andato scemando, tra fastidi tecnici e positività al Covid. Ora ci si è messo anche il ginocchio, che ha richiesto una visita specialistica a Barcellona. Nelle scorse ore il numero 10, accompagnato da un medico della Juventus, è volato in Catalogna per sottoporsi ad un controllo dal professor Cugat.

Juventus, ancora problemi al ginocchio per Dybala: rientro fissato in 15 giorni

Secondo quanto emerso da Barcellona le condizioni di Dybala sono buone. Non esistono complicazioni al legamento collaterale del ginocchio sinistro ed è stata riscontrata solo una leggera infiammazione. Dopo oltre 40 giorni di riposo, alternati a delle sedute in gruppo, il calciatore argentino potrebbe tornare a lavorare a pieno regime nei prossimi giorni. L’obiettivo è quello di rimetterlo in piedi per gli eventuali Quarti di Finale di Champions League, Porto permettendo. Pirlo sa benissimo che oltre a Cristiano Ronaldo, per inseguire l’Inter di Antonio Conte serve anche il contributo del miglior trequartista della scorsa stagione. Al di là del recupero fisico, si decide in queste settimane anche il futuro del numero 10, con Paratici che sta aspettando di vedere il pieno recupero prima di alzare l’offerta per il rinnovo. Ore calde per la Juve e per Dybala.