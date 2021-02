Covid-19, nuovo lockdown in Filandia: chiusura di 3 settimane 

Covid-19, ritorna in lockdown in Finlandia: c’è l’annuncio del Premier nazionale. E la chiusura sarà anche abbastanza prolungata…

Torna l’incubo lockdown in una nazione europea: si tratta della Finlandia, il cui Premier ha annunciato una nuova chiusura finale in virtù di una curva epidemiologica in netta e preoccupante salita. I cittadini sono così chiamati a rintanarsi per ben tre settimane a partire dal prossimo 8 marzo. Quindi non un blindarsi di appena 10 giorni o solo in alcune zone del territorio come è capitato in altre nazioni, ma una vera e propria apnea stile marzo con deroghe solo per motivi urgenti, lavoro e altre poche concessioni.

Covid-19, torna il lockdown in Filandia

La nazione scandinava presenta al momento più di 55 mila casi totali ed poco più di 700 deceduti, dati incomparabili rispetto al quadro tragico di altri Paesi. La cautela e la prevenzione, tuttavia, non è mai troppa. I tre contesti più travolti al mondo restano Stati Uniti, India e Brasile. Gli USA presentano ormai quasi 30 milioni di infezioni totali, il Paese asiatico più di 11 milioni e quello sudamericano ha già sfondato il muro dei 10 milioni.