Dalla passione per la palla a spicchi all’ansia da palcoscenico, passando per l’esordio come attore. Cinque curiosità su Alessandro Gassmann.

Alessandro Gassmann, uno dei più grandi attori italiani, non ha amato solo la recitazione. Figlio d’arte, suo padre era il grandissimo Vittorio Gassman, sin da piccolo ha seguito da vicino il mondo del set cinematografico restandone ammaliato. Seguire le orme dei suoi genitori – sua madre è Juliette Mayniel, attrice famosa nel panorama francese tra gli anni Sessanta e Settanta -, era qualcosa che scritto nel suo destino. Prima di diventare ciò che è oggi però Alessandro ha sperimentato anche la via del giocatore di basket.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Sanremo 2021, doppia sorpresa finale: c’è l’annuncio

Alessandro Gassmann, dal basket all’ansia da palcoscenico: 5 cose che non sai