Spotify, nuova strabiliante funzione: utenti felicissimi

Spotify lancia la funzione Hi-Fi, ripercorrendo le orme di Amazon Music, che migliorerà ancor più la qualità audio: i dettagli

L’annuncio di Spotify sta già facendo impazzire gli utenti. L’azienda del servizio di streaming musicale ha comunicato l’introduzione della funzione Spotify, grazie a cui la qualità audio dei cd migliorerà sensibilmente. La feature sarà però disponibile entro la fine dell’anno solamente nei mercati selezionati.

Saranno 80 i paesi, tra cui Nigeria, Pakistan e Bangladesh, dove sarà introdotta, per un totale di più di 36 lingue. “Questi mercati, insieme, rappresentano oltre un miliardo di persone con la metà circa che utilizza già internet”, ha spiegato la società. Negli ultimi tre mesi la piattaforma ha raggiunto 155 milioni di utenti paganti, su 345 milioni totali di abbonati.

Spotify ripercorre le orme di Amazon che nel 2019 ha lanciato Music HD con un piano tariffario dedicato. Così come Tidal che fin dal suo ingresso ha supportato l’audio ad alta risoluzione.

Cos’è e come funziona Spotify Hi-Fi

Come già detto Spotify ha annunciato la disponibilità di Hi-Fi nel corso dell’evento Stream On, con cui porterà la qualità audio ad un livello superiore. Non sono stati rivelati troppi dettagli, ma si sa che il servizio offrirà un audio a 16 bit con un campionamento a 44 o 48 kHz. Sarà possibile ascoltare l’audio lossless su diffusori wireless o dispositivi compatibili con Spotify Connect.

Tale servizio sarà garantito come un’aggiunta a pagamento per gli abbonati al servizio. Nonostante non si sappia ancora il costo, si presume un costo aggiuntivo tra i 9,99 euro ed i 14,99 euro. Servizi simili sono forniti da Deezer, Tidal e Qobuz.