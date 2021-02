Disney+ accoglie da oggi Star: come sbloccare i nuovi contenuti

Disney+, ecco come sbloccare e bloccare in pochi e semplici passaggi tutti i contenuti di Star dal catalogo

Disney+ è senza dubbio una delle piattaforme di streaming che più stanno venendo apprezzate ed utilizzate dagli utenti. A circa un anno dallo sbarco in Italia, già milioni di persone hanno sottoscritto un abbonamento per poter accedere al vastissimo catalogo, che può vantare sia grandi classici che new entry originali molto apprezzate.

Alle già tante partnership, da oggi se ne aggiunge anche un’altra: stiamo parlando di Star. Tutti i contenuti del produttore passano ufficialmente su Disney+, con un’offerta ancora più ampia di film, serie TV e documentari. Ma come fare per sbloccarli e bloccarli subito? Il sito web ha ampliato le proprie impostazioni, mettendo a disposizione degli utenti nuovi strumenti utili. Ecco cosa bisogna fare.

Disney+, ecco come sbloccare i contenuti Star

Se anche voi siete venuti a conoscenza dell’ultima novità di Disney+ e volete sbloccarla o bloccarla dal vostro catalogo, ci sono alcuni passaggi da seguire. Stiamo ovviamente parlando di Star, che da oggi sbarca ufficialmente anche in Italia con tantissimi nuovi film e serie TV originali e non. La piattaforma streaming ha integrato un nuovo sistema di protezione degli utenti, attivabile dalle impostazioni. Per sbloccare i contenuti Star, non dovete far altro che effettuare l’accesso: qui vi vera chiesto di confermare la vostra età.

Se siete maggiorenni, basta attivare il toggle e di colpo avrete tutto a disposizione. Se invece volete bloccare contenuti potenzialmente sensibili per i minori, vi basterà andare nel menu accessibile in alto a destra e andare nella tab Modifica Profili. Qui cliccate sulla matita alla destra della foto profilo e avrete accesso alle impostazioni. Scorrete fino a Parental Control e attivatelo. Disney+ dà anche la possibilità di restringere i contenuti in base a differenti fasce d’età: 0-18 anni, ma anche 16, 14, 12, 9 e 6.