Camogli, frana nel cimitero: oltre 200 bare finiscono in mare

Una frana nel cimitero di Camogli, a Genova, ha visto finire in mare e sugli scogli oltre duecento bare

Una frana ha visto cadere in mare una porzione del cimitero di Camogli, Genova, con la conseguente caduta in mare e sugli scogli di oltre 200 bare. Sono scivolate anche due cappelle con le salme all’interno. A quanto pare, il crollo sarebbe avvenuto a causa dell’erosione della falesia sotto all’area del cimitero che si è aggravata negli ultimi anni per le frequenti mareggiate che hanno colpito la Liguria.

Comogli, il recupero delle bare appare complicato

L’assessore ai Lavori Pubblici del comune di Camogli, Tito Revello, ha sottolineato ai microfoni dell’Ansa che la zona era sott’osservazione da diverso tempo. “L’area era stata transennata perché negli ultimi giorni c’erano stati strani scricchiolii”, ha detto.

Sulla zona dell’accaduto sono arrivate le squadre di sommozzatori ed un elicottero dei Vigili del Fuoco ed imbarcazioni della Guardia Costiera. Si lavora per riportare le bare sulla terra ferma, ma molte sono incastrate sugli scogli ed il recupero resta molto complesso.