WhatsApp, utenti truffati: attenzione a questo coupon

Diverse segnalazioni di utenti truffati stanno arrivando a WhatsApp. Nell’occhio del ciclone un coupon fasullo: vediamo come difenderci dal raggiro.

Ancora segnalazioni a WhatsApp da parte di utenti inconsapevolmente truffati. Infatti nelle ultime ore sta circolando sull’applicazione un presunto coupon dal valore di 250 euro, utilizzabile presso grandi catene come Zara, H&M, MediaWorld, Euronics, Expert. Questi buono sconto, però, si sono rivelati falsi, con gli utenti che non solo hanno donato danni sensibili a ignoti, ma in alcuni casi hanno addirittura versato somme di denaro ai criminali.

Per riconoscerli è molto semplice, infatti, è davvero raro che grandi catene di negozi donino dei buoni sconti così facilmente. Inoltre fate anche tanta attenzione a non compilare il form dato dai truffatori. Infatti seppur siano molti simili a quelli delle catene di negozi, non è altro che un modo per rubarvi dati sensibili. Mentre invece, come sempre, invitiamo a non cliccare mai i link inviati in chat da perfetti sconosciuti. Vediamo quindi come WhatsApp sta cercando di rimediare al problema.

WhatsApp, utenti nuovamente truffati: continuano le grane sulla privacy

Ironia della sorte, la truffa è esplosa proprio nella giornata di ieri, quando il colosso della messaggistica istantanea aveva rassicurato gli utenti sulla massima privacy presente sull’applicazione. Ma questo non è tutto, visto che da Menlo Park gli sviluppatori avevano assicurato che l’app era la migliore per quanto riguarda la messaggistica istantanea. Infatti a proteggere tutti i messaggi all’interno dell’applicazione c’è crittografia end-to-end che garantisce la massima privacy all’utente.

Le parole di WhatsApp, ancora una volta, sono arrivate attraverso la sezione “stories”. In queste stories l’app assicura che non potrà nè leggere, nè sentire i messaggi scambiati dagli utenti. Nonostante tutte le grane, WhatsApp non fa un passo indietro sui nuovi termini di servizio. Inafatti il nuovo Tos entrerà in vigore a partire dal prossimo 15 maggio. Inoltre l’aggiornamento prevede la condivisione dei dati con Facebook e in caso di mancata approvazione non sarà più possibile usare l’app.