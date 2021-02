Usa, esplode il motore di un Boeing in volo: danni alle abitazioni

Esploso in volo il motore di un Boeing 777, terrificanti le immagini immortalate con i cellulari dai passeggeri. Caduti detriti sulle abitazioni

Momenti di terrore in Colorado su un volo Denver-Honolulu. Il motore dell’aereo diretto alle Hawaii è improvvisamente esploso, andando in fiamme poco dopo il decollo.

L’esplosione ha causato il distacco di alcune componenti del motore che sono finite tra le case di una cittadina dello stato del Colorado. I passeggeri a bordo hanno raccontato di aver sentito una forte esplosione a seguito della quale il motore è andato in fiamme.

La spaventosa scena, che sta girando in queste ore in rete, è stata ripresa dai passeggeri con i cellulari. Subito dopo l’evento, i piloti hanno avvisato la torre di controllo chiedendo un cambio di rotta con atterraggio di emergenza allo scalo di partenza.

Il rientro a Denver è fortunatamente avvenuto in totale sicurezza, nessuno dei passeggeri e nessun membro dell’equipaggio a bordo del velivolo ha riportato conseguenze.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO>>> Spagna, quarta notte di proteste per l’arresto di un rapper: scontri e feriti

L’esplosione del motore ha provocato danni con la caduta di metalli su un’area residenziale

L’esplosione pur non avendo provocato ulteriori problemi a bordo, ha causato danni in una zona residenziale di Denver dove alcune persone hanno visto cadere nel proprio giardino, in prossimità delle abitazioni, grossi pezzi di motore.

VEDI ANCHE>>> Usa, Biden: “Russia e Cina una minaccia, rischio nuova Guerra Fredda”

Sembrerebbe addirittura che un pezzo del motore sia finito sul tetto di una casa comportando ingenti danni. Le autorità locali hanno invitato i residenti a non avvicinarsi ai detriti per consentire lo svolgimento delle indagini avviate dall’ente dell’aviazione civile statunitense.