Treviso, si getta da un ponte con il figlio e muore: il bimbo è gravissimo

Ieri sera a Treviso, una donna di 31 anni si getta dal ponte con il figlio in braccio. Lei muore sul colpo, il bimbo è in gravissime condizioni.

Altro episodio di tentato infanticidio a Treviso, dove una donna si getta da un ponte con in braccio il bimbo. Dopo un volo di diversi metri, la donna muore sul colpo, mentre il bambino soccorso dall’ambulanza è in gravissime condizioni in ospedale. Il piccola bambino ha solamente un anno e mezzo e già lotta tra la vita e la morte.

Stando alle ricostruzioni, la donna sarebbe uscita di casa intorno alle ore 20 facendo perdere le sue tracce. Così dopo qualche ora senza più notizie, i familiari hanno avvertito i carabinieri che in poco tempo hanno ritrovato la sua auto vuota, vicino al corso del fiume Piave. Trovata la macchina, i carabinieri sono poi riusciti a ritrovare i due corpi. La donna suicida da tempo soffriva di depressione.

Treviso, episodio analogo nella gioranta di ieri: padre strangola figlio e si toglie la vita

Già nella giornata di ieri, nella provincia trevigiana si era verificato un episodio simile. Infatti a Castello di Godego, intorno alle ore 13, un signore di 43 anni decise di soffocare il figlio di appena due anni, prima di togliersi la vita. L’omicidio-suicidio è avvenuto a Piazza Città di Boves, proprio in provincia di Treviso.

A ritrovare i due corpi sulla scena del delitto ci ha pensato il nonno, che subito ha avvertito le forze dell’ordine. Così in poco tempo sono arrivati Carabinieri e Vigili del Fuoco. Stando alle indagini delle forze dell’ordine, l’uomo si sarebbe tolto la vita tagliandosi la gola. Adesso si cercherà di capire qual è la ragione che ha spinto il 43enne ad uccidere il figlio prima di togliersi la vita.