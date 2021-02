Mascherine cinesi Ffp2, è allarme: “Filtrano soli il 36%”

Mascherine cinesi Ffp2, scatta un nuovo allarme in Italia. Ecco cosa hanno scoperto i Nas dopo l’ennesimo blitz.

Scatta l’allarme per alcune mascherine Ffp2 importate dalla Cina: secondo quanto riporta La Repubblica oggi in edicola, queste avrebbero una capacità filtrante dell’appena 36% rispetto al 95 richiesto dalla norma. L’ultimissimo lotto irregolare è stato scoperto a Roma in queste ore, ma situazioni del genere si sono già ripetute a Pomezia, Ciampino, Brindisi, Bergamo e Como.

Mascherine cinesi Ffp2, nuovo lotto irregolare

In totale sono finora 6 milioni gli strumenti sequestrati dai Nas. Su oltre 550 milioni di dispositivi di sicurezza, circa il 10% proveniente dall’estero è risultato irregolare e non sicuro come dovrebbero davvero contro il Covid-19. I problemi sono sorti soprattutto quando l’ex Premier Giuseppe Conte, nel pieno dell’emergenza e per mancanza di maschherine in Italia, autorizzò l’ingresso modelli provenienti da altri Paesi anche se sprovviste del marchio ‘Ce’ che rappresenta un’ampia garanzia sul territorio europeo.