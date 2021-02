Laura Chiatti ha rivelato alcuni dettagli della sua vita privata di cui non aveva mai parlato in precedenza.

Laura Chiatti in occasione dell’uscita del suo ultimo film, Addio al Nubilato (film diretto da Francesco Apolloni che racconta la storia di quattro amiche) ha rivelato un lato nascosto della sua vita privata ai microfoni del Corriere della Sera. L’attrice si apre come un libro e inizia a parlare della sua ossessione in adolescenza: “Da giovane ero ossessionata dal seno piccolo, lo ritoccai dopo che dimagrii molto”.

Oggi Chiara ha 38 anni ed è la moglie del sex symbol Marco Bocci, ma all’età di 26 anni una delusione d’amore le stravolse l’esistenza. “Dodici anni fa ero caduta in depressione per amore e sono ritornata alla seconda”.

Laura Chiatti rivela la sua grande ossessione: “Grande sofferenza”

Laura Chiatti è considerata una donna sensuale, ma lei non so considera affatto così. “Nella vita non lo sono per niente. Avendo un animo maschile, più cameratesco, non conosco competizione e invidie, sono cresciuta così. Ma in fondo essere etichettata come donna sensuale mi fa piacere, mi sento più sensuale ora, a 38 anni, che ho acquisito delle certezze al di là del corpo”.

Nonostante la sua fama e il suo talento, continua a vivere delle incertezze. “Sono ancora una paranoica insicura, vorrei fare teatro e ho paura, sarà il mio cruccio. La maternità mi ha raddrizzato e ho più paure rispetto ai miei due figli, Enea e Pablo. Sono diventata ipocondriaca, cosa che non ero mai stata. La maternità è il mio più grande successo”.