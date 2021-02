Sanremo 2021, colpo di scena: conduttrice Mediaset all’Ariston

Una squadra d’ospiti che va man mano ad arricchirsi con l’avvicinarsi di Sanremo 2021 grazie al direttore artistico Amadeus

Un ricco carnet d’ospiti che va pian piano allungandosi con nomi di prestigio come quello di Barbara Palombelli la giornalista e conduttrice romana. L’illustre giornalista di Canale 5 farà la sua apparizione sul palco del Teatro Ariston in occasione di Sanremo 2021 nella quarta giornata, prevista per giovedì 5. Una donna di classe ed eleganza che accompagnerà Amadeus alla conduzione della serata che vedrà l’esibizione dei 26 big e la finale della sezione giovani.

Barbara Palombelli si va ad aggiungere ad una ricchissima lista composta, finora, da Naomi Campbell, Elodie, Alessandra Amoroso e Matilda De Angelis dal punto di vista femminile. Tuttavia, come al solito, Amadeus sarà accompagnato da una lunga lista anche di uomini, desta particolare curiosità la partecipazione di Zlatan Ibrahimovic.

Sanremo 2021, la programmazione delle puntate dal 2 al 6 marzo

Annunciata la lista dei big in gara, ufficializzati i primi ospiti, quello di quest’anno sembra essere un Sanremo molto diverso rispetto a quelli passati. Nomi nuovi, tanti giovani e tanto talento sul palco dell’Ariston che per una volta premia la bravura e non la popolarità degli artisti in gara.

La settimana sanremese sarà così divisa: