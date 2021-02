Gerry Scotti rivela il suo dramma in diretta Tv: racconto da brividi. Il presentatore è stato ospite di Antonella Clerici a “E’ sempre mezzogiorno”

E’ un momento speciale per Gerry Scotti. Il presentatore Mediaset è da poco diventato nonno, con la nascita di Virginia, lo scorso 15 dicembre. La bimba del figlio Edoardo e della moglie Ginevra ha donato nuova luce alla vita del nonno. Una vita che poteva essere messa a rischio dal Covid, contratto nei mesi scorsi ma che fortunatamente non ha lasciato grosse conseguenze. Gerry Scotti ne ha parlato durante la puntata speciale di “E’ sempre Mezzogiorno”, condotto su Rai 1 da Antonella Clerici. Il programma tagliava oggi il traguardo delle prime 100 puntate e per l’occasione la bella presentatrice ha voluto mettere in diretta il collega, attraverso una video chiamata Skype. Anche questo ha rappresentato un unicum, visto che durante tutto questo periodo di pandemia, l’erede di Mike Bongiorno aveva sempre rifiutato questi tipi di collegamento.

Gerry Scotti rivela il suo dramma in diretta Tv: racconto da brividi – VIDEO

Nella chiacchierata tra i due, Gerry Scotti ha sottolineato la grande gioia di essere diventato nonno e dell’amore per la piccola Virginia. Poi si è soffermato sul Covid e sulle difficoltà avute dopo averlo contratto: “Sono stato a un metro dalla terapia intensiva. Sono stato fortunato a non avere strascichi. Ora sto bene”. La malattia non gli tolto il sorriso e la sua passione per il calcio.

“Le partite senza il pubblico sono qualcosa di diverso. Essendo cresciuto alla periferia di Milano e avendo sempre frequentato San Siro, devo dire che è una cosa che effettivamente mi manca molto“.

Poi un passaggio culinario sul piatto preferito tra il riso in bianco e la cassoeula: “Se fatto bene vi sorprenderà ma prendo il semplice riso. Ovviamente con tanto parmigiano e dell’ottimo olio di oliva!”.

Lo spirito di Gerry è sempre positivo e anche per chi come lui ha dovuto fare i conti con il coronavirus ha un messaggio di incoraggiamento: “Dovete metterci la testa per tirarvi su. Non dobbiamo farci abbattere da questi problemi, Forza!”.