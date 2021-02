Disney+, cambia il costo dell’abbonamento con TIM: l’annuncio ufficiale

Cambia il costo dell’abbonamento di Disney+ nel bundle con Tim. L’azienda ha annunciato poco fa i nuovi prezzi

Tra le piattaforme streaming più apprezzate del momento, c’è sicuramente Disney+. Ad un anno dal suo sbarco anche in Italia, può vantare un numero impressionante di utenti. Sicuramente grande vantaggio lo ha portato un catalogo molto vasto, con film, serie TV e documentari unici ed esclusivi.

Poche settimane fa, l’azienda ha annunciato di aver trovato un accordo con Star. Sono in arrivo una serie di nuovi contenuti in questo senso, che andranno ad arricchire ancor di più un’offerta già molto ampia. Questa novità porterà però ad alcune conseguenze non troppo piacevoli per gli utenti: un rincaro dei costi. Nello specifico, TIM ha annunciato alcuni cambiamenti per ciò che riguarda il bundle Mondo Disney+.

Disney+, il nuovo costo dell’abbonamento con TIM

Con un annuncio ufficiale, TIM ha spiegato ai suoi utenti che ci sarà un aumento nei costi mensili di Mondo Disney+. Il bundle con TIM Vision garantisce ai clienti un prezzo dedicato e ad hoc, che permette di accedere al vastissimo catalogo in pochi e semplici passi. Con l’aggiunta dei contenuti di Star, però, ci sarà un rincaro importante dell’abbonamento: si parla di 1,99 euro in più. Per tutti coloro che hanno fin qui pagato 3 euro – come previsto dall’offerta iniziale – il nuovo costo sarà di 4,99 euro.

Come da legge accade ogni qualvolta ci sono delle rimodulazioni, anche questa volta gli utenti avranno la possibilità di recedere l’attuale contratto e annullare l’offerta fino al prossimo 27 febbraio. Dal giorno successivo, invece, la modifica diventerà effettiva e per tutti.