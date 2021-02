Cashback, contromisure in arrivo: ecco le novità anti-furbetti

Cashback, stretta del Ministero dell’economia contro i furbetti. Ecco cosa sta succedendo a tal proposito.

Mentre continua sfrenata la corsa cashback in Italia, nel frattempo sono sempre più al vaglio le soluzioni anti-furbetti da attuare a strettissimo giro. Il Ministero dell’economia, del resto, ha già annunciato seri provvedimenti che non si limiteranno ai controlli a tappeto già partiti nelle scorse ore. A breve, piuttosto, potrebbero subentrare anche una serie di novità con l’intento di limitare chi, pur di arrivare al super-premio di 1.500€, se ne sta inventando di tutti i colori arrecando non pochi disagi ai vari esercenti.

Cashback, ecco i possibili paletti anti-furbetti

Tra le primissime limitazioni considerate c’è quella di non calcolare più le micro-operazioni, ovvero quelle transazioni inferiori all’euro o poco più e spesso di addirittura pochi centesimi. Si valuta inoltre anche la possibilità di non convalidare più vari acquisti effettuati nello stesso negozio in un breve arco temporale e infine anche inserire un eventuale limite di transazioni massimo per ogni giorno in un singolo negozio. Si attendono aggiornamenti nei prossimi giorni.