Calciomercato Juventus, società corre ai ripari: affare a parametro zero

Calciomercato Juventus. Nuova finestra in Francia, dove i bianconeri pescano un affare a parametro zero: è forte la concorrenza

È Memphis Depay il nuovo nome sul taccuino della dirigenza bianconera che vuole provare ad accaparrarsi il miglior colpo di mercato a parametro zero. Anche Depay, attaccante del Lione – squadra che ha fatto uscire dalla Champions League la Juventus l’anno scorso – è nella lista dei giocatori in scadenza a giugno 2021, pertanto molto corteggiato.

27 anni, titolare inamovibile, 25 partite 13 reti e 6 assist: Memphis Depay potrebbe essere il valore aggiunto del prossimo anno della Juventus. Di certo, i bianconeri non sono gli unici ad aver messo gli occhi sul talento olandese: il Barça ha già sondato il terreno e sembra essere pronto a sferrare l’offerta. Attualmente l’ingaggio è intorno ai 4,2 milioni netti a stagione, presumibilmente Depay andrà al migliore offerente.

Calciomercato Juventus, i “must have” per la prossima stagione

Appurato che, essendoci una folta lista di colpi a parametro zero da poter portare tra le proprie fila, è necessario puntare almeno ad uno di loro se si vuole arrivare in alto, la Juventus deve guardare in casa propria e capire quali sono i movimenti giusti da fare. Come prevedibile, purtroppo, la crisi causata dal Covid-19 non ha fatto altro che aggravare i bilanci di società già in bilico.

Non c’è da aspettarsi una grossa campagna acquisti, neppure dai big d’Europa che generalmente spendono e spandono perché il fair play finanziario potrebbe portare a grossi problemi. Di certo, la Juventus dovrà trovare una soluzione in panchina: le strade con Andrea Pirlo sembrano destinate alla separazione.