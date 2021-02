Il centrocampo dell’Inter è uno dei più completi d’Europa, ma la società sta pensando di aggiungere un altro tassello in questo reparto.

Nella gara di andata degli ottavi di Champions League tra Porto e Juventus, c’è stato un giocatore che ha brillato più di tutti. Si tratta del metronomo di Sergio Conceicao che nella vittoria di ieri sera ha dimostrato di poter giocare anche come seconda punta. La sua prestazione non è passata inosservata né agli occhi dei dirigenti bianconeri seduti in tribuna né a quelli di Milan e Inter.

Il centrocampista portoghese è da considerarsi un vero e proprio jolly in quanto riesce a coprire tutti i ruoli della mediana. Un giocatore così farebbe comodo a molte big italiane e non.

Calciomercato Inter, occasione a centrocampo: Conte esulta

Sergio Oliveira è un centrocampista classe 1992. Ha maturato molta esperienza sotto la guida del suo mister e dopo la prestazione monstre di ieri gli occhi di Juventus, Milan e Inter sono puntati su di lui. Il 28enne ha un contratto in scadenza con il Porto nel 2025 e il club portoghese lo valuta circa 25 milioni.

In questa stagione ha messo a segno 9 reti e servito 4 assist vincenti ai suoi compagni. Da aggiungere le 3 reti in sei apparizioni in Champions League. Questo bottino lo ha portato ad essere sotto osservazione delle big.

Nella sessione di mercato estiva Milan, Juventus e Inter punteranno a rinforzare questo reparto e dato l’indiscusso talento di Sergio Oliveira, non è da escludere che il primo obiettivo di queste tre squadre sia il metronomo di Sergio Conceicao.