Antonella Clerici, improvviso lutto: annuncio in diretta tv – VIDEO

Antonella Clerici, improvviso lutto: annuncio in diretta tv come si vede in questo Video che sta circolando sul web in questi minuti.

Si è spento in queste ore, all’età di 78 anni, il famosissimo musicista Andrea Lo Vecchio, autore di tantissimi successi come ‘Luci a San Siro‘ per Roberto Vecchioni, ‘E poi…‘ per Mina, ‘Rumore‘ per Raffaella Carrà e anche ‘Help me‘ per i Dik Dik.

Lo Vecchio, che è morto a Roma, è stato cantautore, compositore, paroliere, produttore discografico e autore televisivo di successo e ha lavorato con tantissime leggende della tv italiana.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Sanremo 2021, Amadeus rivela un segreto su Ibrahimovic: fan increduli

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Demi Lovato choc: “Stavo per morire, ora ho una lesione cerebrale”

Antonella Clerici ricorda Andrea Lo Vecchio: ecco il Video

E, proprio in questi minuti, anche Antonella Clerici ha voluto ricordare Andrea Lo Vecchio nel corso della puntata odierna di ‘È sempre mezzogiorno‘: “Eccoci qui nel nostro mezzogiorno. Apriamo con ‘Rumore’ perché volevamo salutare un amico che ci ha lasciato, ovvero un famoso autore televisivo che ha scritto questa canzone. Ha scritto anche ‘Luci a San Siro’ e ha lavorato con me al Festival di Sanremo 2010. Mi riferisco ad Andrea Lo Vecchio, a cui mando un bacione. Volevo ricordare così quello che è stato un grande uomo di spettacolo, che scrisse questo successo per Raffaella Carrà“. Ecco il Video: