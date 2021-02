Sanremo 2021, duro colpo per Amadeus: out due big

Il direttore artistico di Sanremo 2021, Amadeus, deve far fronte a due grosse assenze: out due big al Festival

Amadeus pensa ad un piano b. Due big hanno dato un roboante ‘no’ al Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2021: Adriano Celentano e Jovanotti. Il direttore artistico e conduttore della 71° edizione del Festival porterà in scena grandi nomi del mondo dello spettacolo e sperava di fare il botto con due grandi artisti, ma non è stato trovato alcun accordo.

Negli ultimi giorni si era fatta sempre più insistente la voce di un tandem con protagonisti Adriano Celentano e Roberto Benigni, ma l’idea sembra essere naufragata specialmente dopo aver consultato la moglie-manager Claudia Mori. A questo punto, anche il comico toscano potrebbe abbandonare il palco dell’Ariston perché un suo monologo rischierebbe di portare soltanto un remake di Sanremo 2020.

Sanremo 2021, il programma della settimana del Festival al Teatro Ariston

Annunciata la lista dei big in gara, ufficializzati i primi ospiti, quello di quest’anno sembra essere un Sanremo molto diverso rispetto a quelli passati. Nomi nuovi, tanti giovani e tanto talento sul palco dell’Ariston che per una volta premia la bravura e non la popolarità degli artisti in gara.

La settimana sanremese sarà così divisa: