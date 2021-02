Cashback, ecco quante operazioni serviranno per i 1.500€

Cashback, tra polemiche e frenesia continua la corsa al super premio di 1.500€. Ecco quante operazioni serviranno a giugno.

Continua in Italia la corsa sfrenata al super cashback, ovvero il premio extra da 1.500€ parallelo al rimborso basico di 150€. L’erogazione super andrà ai primi 100.000 iscritti che realizzeranno il più alto numero di transazioni in questo semestre, con la classifica in tempo reale osservabile sull’app Io. Come noto non sono mancate le polemiche per i tanti furbetti in azione, ma la maggioranza opera nella più totale trasparenza frammentando al massimo su più giorni una spesa mensile come è lecito fare.

Cashback, quante operazioni serviranno per il supercashback?

Ma quante operazioni serviranno per arrivare al traguardo estivo? E’ questo il quesito che i partecipanti si pongono al momento. Considerando i dati attuali, non vi sono dubbi: tra le 300 e le 500. Molto dipenderà se il trend degli acquisti giornalieri crescerà ancora: dovesse accadere come sta già succedendo – attualmente siamo su una nuova media di 1.7 acquisti al giorno – si va in proiezione di quasi 500 operazioni. Dovesse stabilizzarsi, invece, potrebbero bastarne anche 300 o poco più per ottenere il bonifico.