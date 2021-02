Calciomercato, Allegri vicino a una big: firma a un passo. Per l’ex allenatore della Juventus è arrivato il momento di rimettersi in gioco

Il futuro di Massimiliano Allegri è quasi segnato. L’ex allenatore della Juventus ha deciso di rimettersi in gioco e dopo un anno e mezzo passato lontano dai campi ora è arrivato il momento di accettare una nuova sfida. Su di lui si erano concentrate le attenzioni di tante squadre italiane e straniere con la Roma che sembrava aver fatto la proposta più concreta. L’indiscrezione secondo cui il livornese avesse rispedito al mittente le avances di Aurelio De Laurentiis avendo già un accordo con i giallorossi, ha trovato diverse conferme. Il problema è che nel frattempo anche altre sirene si sono appalesate dalle parti di casa Allegri. Questa volta parliamo di big europee e di una panchina di assoluto prestigio, ovvero quella del Real Madrid.

Calciomercato, Allegri vicino a una big: il Real Madrid lo vuole per il dopo Zidane

La seconda avventura di Zinedine Zidane al Bernabeu sembra essere arrivata al capolinea. L’allenatore più vincente della storia recente del club spagnolo (due Liga, tre Champions League, due Mondiali per Club e due Supercoppe europee) non ha forse più gli stimoli di qualche anno fa. In campionato l’Atletico Madrid sembra ormai irraggiungibile (5 punti in più e due partite in meno) e ad attenderlo in Europa c’è l’Atalanta di Gasperini.

Il presidente Florentino Perez si sta guardando intorno per aprire un nuovo ciclo vincente e secondo quanto riportato dai colleghi di calciomercatoweb.it, sarebbe una corsa a due tra Allegri e Klopp. Il tedesco ha costruito un Liverpool imbattibile negli ultimi due anni ma sembra aver mollato qualcosa in questa stagione. E’ sicuramente considerato uno dei migliori tecnici in circolazione e dopo aver vinto in Germania e Inghilterra sarebbe invogliato a provare l’esperienza spagnola. Dal canto suo Allegri può contare sull’ottima tradizione italiana a Madrid, con Capello e Ancelotti che hanno lasciato un grande ricordo (più il secondo) al Bernabeu. Una decisione verrà presa dalla Casa Blanca nei prossimi giorni e il livornese sembra il favorito.