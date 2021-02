GF Vip, primo bacio tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: è amore! – VIDEO

GF Vip, scoppia la passione tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: coccole e baci per la nuova coppia dello show

Il bacino di Zenga a Rosalinda e lei che si copre con la coperta imbarazzata #GFVIP pic.twitter.com/30ZlP8Z1f2 — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) February 14, 2021

Al GF Vip scoppia un nuovo amore, il bacio tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò non mente. Coccole ed effusioni nel giorno di San Valentino per la coppia di concorrenti che si avviano verso la fine del programma. Nei giorni passati, il figlio di Walter si è dichiarato all’attrice, sebbene i due non abbiano concluso niente.

Tutto quell’affetto non è passato inosservato agli altri componenti della casa, tanto che ha mandato in visibilio molti di loro. In particolare, Stefania Orlando che ha da dire su tutto ha ironizzato sul fatto che la puntata di stasera, 15 febbraio, sarebbe stata incentrata soltanto su questo fatidico bacio: “Questo è blocco 1”, afferma ridendo con gli altri compagni.

GF Vip, scoppia l’amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò

anche questa sera cinema servito da Tommaso Zorzi che si sdraia sul letto con i pop corn in mano a guardare Zenga e Rosalinda👀🍿 #tzvip #gfvip pic.twitter.com/hvKpqcqFUC — ARMANICOMIO (@GIOVYB94) February 14, 2021

La scena stessa ha causato ilarità: Dayane dice a Zenga di sdraiarsi accanto a Rosalinda e Tommaso Zorzi si siede di fronte a loro come fosse al cinema, assistendo alla scena mangiando patatine. Dopo il primo imbarazzo, la produzione ha chiamato la nuova coppia in confessionale, ma una volta tornati in sala, la Cannavò ha una strana reazione ed inizia a piangere.

“Non so come gestire la situazione, ma so che è la cosa giusta”, così Rosalinda si sfoga con Stefania Orlando che risponde: “La vita è tua, è giusto che tu decida cosa farne”.