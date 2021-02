Facebook, su forum di hacker presenti i dati di 533 milioni di utenti

Su un forum di hacker è stata scoperta la presenza di un database con i dati di 533 milioni di utenti, di cui 36 milioni sono italiani: i dettagli della vicenda

Secondo quanto riferito da La Repubblica, qualche giorno fa su un forum di hacker è stata pubblicata una lista contenente i dati di 533 milioni di profili Facebook, di cui 36 milioni di iscritti italiani. Per essere precisi, nel database sono presenti le informazioni di 35.677.338 utenti. Si tratta di numero di telefono, email, stato sentimentale e lavorativo ed anche eventuali iscrizioni a gruppi. Nella lista sono presenti consulenti finanziari, avvocati, giornalisti, manager di gruppi editoriali e della Rai, ma anche di politici di rilievo come il sindaco di Roma Virginia Raggi.

LEGGI ANCHE—> Cashback verso l’interruzione? Arriva un annuncio importante

Dopo un’analisi a campione di Repubblica, è stato evidenziato che i 12 gb di dati degli utenti italiani sono stati salvati in forma di file testuali e riguardano il 2020. Gli hacker hanno sfruttato i punti deboli del social network che consentiva di visualizzare il numero di telefono associato ad ogni account. L’azienda, contattata da Motherboard, ha fatto sapere che la falla è stata corretta nel 2019.

LEGGI ANCHE—> Clubhouse, segnalati primi problemi con la privacy: “App vulnerabile”

L’hacker che ha dato vita a tale operazione, avrebbe creato un bot di Telegram a pagamento per interrogarlo, permettendo a chiunque di trovare numeri di telefono collegati agli account Facebook. Fortunatamente, il 27 gennaio gli amministratori di Telegram hanno bannato il bot.

In early 2020 a vulnerability that enabled seeing the phone number linked to every Facebook account was exploited, creating a database containing the information 533m users across all countries.

It was severely under-reported and today the database became much more worrisome 1/2 pic.twitter.com/ryQ5HuF1Cm

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) January 14, 2021