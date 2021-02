Freddo polare in Alto Adige, temperature record in tutta la penisola

Un freddo polare sta investendo in queste ore tutta Italia. Temperature gelide da record da Nord a Sud passando per il centro

Un weekend all’insegna del gelo con temperature record in tutta Italia. In particolare oggi si registra una straordinaria ondata di freddo polare in Alto Adige, dove stamattina la minima è stata -28,3 gradi. Un valore così basso non si registrava dal 2010.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Meteo, domenica gelida in Italia: temperature basse e nevicate in pianura

Stessa situazione in valle Aurina dove la temperatura è scesa a -26,3 gradi. Causa di questa ondata di gelo da Nord a Sud, il Burian, vento gelido e generalmente molto forte caratteristico delle steppe degli Urali che purtroppo ha fatto registrare anche delle vittime.

VEDI ANCHE>>> GF Vip, dichiarazione a sorpresa: concorrenti senza parole – VIDEO

Pesante difatti risulta il bilancio. Si registra un morto nel bellunese, uno nell’appennino modenese ed altre due vittime coinvolte in un incidente avvenuto tra 25 auto sulla Torino-Bardonecchia a causa del ghiaccio.