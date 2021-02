Ancelotti, terribile spavento: la figlia evita il peggio

Terribile spavento per Carlo Ancelotti: il tecnico dell’Everton è stato graziato da sua figlia Katia che ha evitato il peggio

Spavento per Carlo Ancelotti che ieri sera, mentre non era in casa, si è visto entrare i ladre che hanno rubato la cassaforte. La polizia ha confermato che i due ladri si sono introdotti all’interno dell’abitazione a Crosby. Nel verbale è stato dichiarato che l’allarme è scattato alle 18:35 quando due uomini, vestiti con impermeabile e passamontagna, sono entrati in una nella proprietà.

Nonostante la figlia Katia fosse in casa, non ci sono stati feriti, e pare proprio che la donna abbia messo in fuga i ladri mentre erano intenti a svaligiare tutto.

Ancelotti, occhi in Italia: piacciono tre calciatori

Carlo Ancelotti sta conducendo un’ottima stagione all’Everton, mettendo le basi per un futuro roseo e di crescita in campo nazionale ed europeo. Mentre è impegnato nelle varie competizioni, pensa anche al calciomercato. Dopo aver portato Allan dalla Serie A, ora starebbe pensando ad altri calciatori “italiani” per la prossima stagione.

In primis, piace Leao del Milan. L’attaccante esterno rossonero è valutato 50 milioni di euro, ma il club di Liverpool potrebbe convincere Maldini e Massara con una proposta da 30 milioni più l’inserimento di Kean qualora quest’ultimo non venisse riscattato dal PSG.

Un altro calciatore messo nel mirino da parte dei Toffees è Bernardeschi che alla Juventus non è mai riuscito a mostrare tutto il suo potenziale. L’esterno potrebbe partire per un’offerta di circa 25-30 milioni di euro. Dei bianconeri interessa anche Rabiot che, però, nelle ultime settimane sta acquisendo sempre più punti nelle gerarchie di Pirlo.

Altri profili nel mirino sono Dragowski e Pezzella della Fiorentina. Servirà un’offerta pari a 45-50 milioni di euro per portarli entrambi via da Firenze. Attenzione anche a Koulibaly e Fabian del Napoli, ma le valutazioni fatte dal presidente De Laurentiis appaiono troppo alte.