Sanremo 2021, annuncio a sorpresa di un big: “Rischio la squalifica”. A poche settimane dal via del Festival ci potrebbe essere un colpo di scena

Il Festival di Sanremo 2021 si avvicina rapidamente e dopo le polemiche sulla presenza del pubblico all’Ariston, tutto sembra essere pronto per il via del 2 marzo. I cantanti si esibiranno con la platea vuota, offrendo lo show solo ai telespettatori da casa. Il direttore artistico Amadeus non verrà quindi accontentato, privilegiando la sicurezza e le misure restrittive per il contenimento della pandemia.

I 26 big in gara sono pronti a mettersi in gioco nella 71° edizione della kermesse canora più importante d’Italia. Tra di loro c’è anche Orietta Berti, decana del Festival e tra le più attese. Parlando al settimanale “Nuovo” ha rivelato che il suo pezzo sarà molto classico, un ritorno alle origini. Nella puntata di “Che Tempo che Fa“, dove la Berti è stata ospite, sia Fabio Fazio che il Mago Forest l’hanno stuzzicata sulla canzone e sulle poche chance di vittoria che le vengono attribuite. Il problema è che nella presa in giro i due conduttori hanno accennato il motivo del brano, rischiando di mettere seriamente nei guai la cantante.

LEGGI ANCHE >>> Marracash, la malattia gli ha cambiato la vita: “A volte dura parecchio”

LEGGI ANCHE >>> Giulia De Lellis, si avvicina l’esordio in TV: sarà la protagonista

Sanremo 2021, annuncio a sorpresa di un big: Orietta Berti rischia la squalifica

Come tutti sanno, infatti, le canzoni che vengono portate a Sanremo, dopo essere state presentate al direttore artistico, devono rimanere segrete sino all’esibizione. L’esclusività di musica e testi è una condizione imprescindibile per poter partecipare, pena la squalifica. Orietta Berti ha raccontato proprio di temere questo e di non concedere nulla a Fabio Fazio proprio per non incappare nella punizione della commissione dell’Ariston.

Un fatto simile è avvenuto di recente con Fedez. Il rapper ha diffuso per sbaglio su Instagram un breve video nel quale si sente un ritornello della sua canzone in gara quest’anno. “Chiamami per nome“, in coppia con Francesca Michielin, doveva essere uno dei brani favoriti e invece rischia di essere squalificato prima ancora dell’inizio.