12 febbraio 2021, data speciale: accade pochissime volte in un secolo. Fino al 2100 avremo questa coincidenza solo altre venti volte

Il 12 febbraio 2021 (12-02-2021) è una data palindroma. Ci troviamo di fronte infatti ad un numero che può essere letto in modo simmetrico. Partendo da destra o da sinistra, il risultato non cambia. Questa coincidenza solitamente è molto rara e può verificarsi 20 o 30 volte in un secolo, in base alla numerazione. Fino al 2100 ce ne saranno ancora una ventina, mentre nel prossimo secolo saranno 31 le date palindrome in programma. Da segnalare che questa coincidenza non riguarda ad esempio gli Stati Uniti che utilizzano il formato di data con mese, giorno, anno (02-12-2021).

Anche per loro invece, oggi è il Charles Darwin Day, giorno dedicato ad uno dei più grandi scienziati della storia. Il biologo e ricercatore britannico, nacque infatti il 12 febbraio 1809, e viene ricordato per lo straordinario contributo all’umanità donato grazie alla formulazione della “teoria dell’evoluzione”.

12 febbraio 2021, data speciale: è palindroma

Per festeggiare il 12 febbraio 2021 e il numero palindromo, la Cittadella dei Giovani di Aosta ha deciso di organizzare un evento online con delle performance di giovani artisti. Filippo Maria Pontiggia ed il collettivo ColLabForArt daranno vita ad una performance audiovisiva incentrata sul numero 12 che sarà trasmessa in diretta streaming alle 21.

Sette artisti andranno in scena realizzando uno spettacolo basato su “musica, spazi virtuali, live painting, ed effetti visivi creati sul momento attraverso l’audio percepito”.

La performance denominata “12” sarà visibile sui canali di Cittadella – Vimeo, Facebook, e YouTube, oltre che sul sito vocidicittadella.com.