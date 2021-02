La confessione della nota attrice ha sconvolto i suoi fan. “Molti dei miei traumi e dei miei drammi infantili hanno finalmente trovato una spiegazione”.

Jennifer Aniston oggi compie 52 anni. È stata incoronata dalla rivista People come donna più bella al mondo del 2004 e nel 2016, mentre per l’interpretazione di Rachel Green nella popolare sitcom televisiva Friends, ha ricevuto un Premio Emmy, un Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award.

Una vita che potrebbe sembrare perfetta se ai riconoscimenti professionali si aggiunge il matrimonio con Bradd Pitt, durato 5 anni: dal 2000 al 2005. Eppure, la vita di Jennifer Aniston è stata fatta anche di sofferenza e dolore, soprattutto durante gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza.

Jennifer Aniston, scoperta impressionante: la diagnosi

In un’intervista concessa tempo fa a Hollywood Reporter, Jennifer Aniston ha confessato di essere dislessica e di aver appreso di soffrire di questo disturbo solo per caso e in età adulta. Fino a quella scoperta, l’attrice si riteneva poco intelligente e di aver sofferto moltissimo a causa delle difficoltà di apprendimento durante la sua carriera scolastica.

“Mi hanno fatto indossare un paio di occhiali con una lente blu e una rossa, e dovevo leggere un breve paragrafo per poi rispondere a dieci domande su quello che avevo appena letto. Penso di aver risposto bene solo a tre quesiti”.

Un vero e proprio trauma per l’attrice. “La mia vista saltava quattro parole, poi tornava indietro di due. Avevo anche l’occhio pigro, un occhio un po’ storto che mi devono sempre correggere nelle foto”.

La diagnosi della dislessia per la protagonista di Friends le ha cambiato totalmente la vita. “Pensavo di non essere intelligente. Per me è stata una grande scoperta perché è come se molti dei miei traumi avessero finalmente trovato una spiegazione”.