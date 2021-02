Belen Rodriguez, annuncio ufficiale: “Vi svelo il sesso del bambino” – FOTO

Un annuncio che aspettava solo di essere ufficializzato, Belen Rodriguez è incinta ed annuncia il sesso del bambino

Belen Rodriguez è incinta ed il padre è il nuovo compagno, Antonino Spinalbese. Un annuncio che aspettava soltanto di essere ufficializzato visti i numerosi indizi lasciati per strada dalla stessa showgirl argentina. A quanto pare, Santiago avrà una sorellina: “Sono al quinto mese di gravidanza, sono felicissima. Sento che sarà una bambina”.

Attesa per giugno, dunque, la principessa di casa Spinalbese-Rodriguez. I numerosi indizi lanciati su Instagram dalla showgirl argentina non lasciavano alcun dubbio e i fan della coppia attendevano soltanto l’ufficialità.

Belen Rodriguez è incinta: “Sento che sarà una bambina”

Santiago De Martino avrà una sorellina dopo 7 anni. Una secondogenita era il sogno della coppia Rodriguez-De Martino, ma la principessa di casa arriverà soltanto con il nuovo compagno, Spinalbese. Ad ufficializzarlo è la stessa coppia attraverso le colonne della rivista Chi, in edicola domani mercoledì 10 febbraio. La showgirl argentina ha fatto un’importante dichiarazione che elogia la nuova fiamma e scredita il ballerino napoletano: “Per la prima volta amo un uomo che non è st***zo, all’inizio questi ti divertono, ma poi non ti danno serenità”. Antonino Spinalbese, l’hairstylist di Milano, a sua volta ha affermato: “Belen è riuscita a tirare fuori quello che avevo dentro, non sono mai stato così protettivo o affettuoso”.

La bellissima argentina ha svelato anche i retroscena sull’inizio della relazione, 8 mesi fa: “È stato un colpo di fulmine, pochi giorni dopo averlo incontrato c’è stato il primo bacio: ero imbarazzata come una ragazza del liceo”. Non manca la risposta a coloro che le dicono che avrebbe potuto scegliere uno più ricco: “Allucinante! Direi tanto di cappello perché è riuscita a conquistare una donna corteggiata da uomini ‘potenti’. L’albergo di lusso posso pagarmelo da sola”.