Terremoto Filippine, forte scossa di magnitudo 6.3: i dettagli

Una forte scossa di terremoto ha colpito le isole Filippine nel pomeriggio locale. Il sisma ha raggiunto il magnitudo 6.3 della scala Richter.

Un nuovo terremoto ha colpito la parte meridionale dell’arcipelago delle Filippine. Infatti la zona è nota per essere altamente sismica ed ancora una volta la terra è tornata a tremare violentemente, mettendo non poca paura agli abitanti. Stando alle prime notizie dal paese filippino, il sisma avrebbe avuto il suo epicentro a Davao City, a sud della capitale Manila.

Inoltre come riportano le autorità locali, nelle prossime ore potrebbero esserci altre scosse di assestamento, ovviamente di potenza minore. Inoltre le emittenti del paese hanno riportato anche diversi danni alle abitazioni, in seguito alla violenta scossa. Al momento infatti si cerca di capire anche se ci siano feriti, dispersi o addirittura morti. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli sulla scossa che ha colpito l’arcipelago.

Terremoto Filippine, scossa di magnitudo 6.3: trema Davao City

Il terremoto verificatosi nelle Filippine ha avuto il suo epicentro nella città di Davao, a sud della capitale Manila. Una scossa a dir poco violenta, infatti come riporta l’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia (INGV), il sisma ha raggiunto un’intensità di 6.3 della scala Richter e si è verificato alle ore 12:22:58 locale (05:22:58 ora italiana).

Inoltre sempre second l’INGV il terremoto ha avuto coordinate geografiche: 6.73 latitudine e125.3 longitudine, ad una profondità di 10 km. Una scossa potentissima che ha provocato il crollo di diversi edifici situati a Davao City. Sono ancora in corso le ricerche delle autorità locali per vedere se ci sono corpi sotto le macerie. Al momento, infatti, non si ha nessuna notizia della presenza di decessi in seguito al sisma.