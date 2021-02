Covid-19, bollettino medico 7 febbraio: 11.641 contagiati e 270 deceduti

Covid-19, ecco il nuovo bollettino medico del 7 febbraio. Arrivano dati incoraggianti in Italia sul fronte contagi e decessi.

Covid-19, ecco il nuovo bollettino fornito dalla Protezione Civile: ci sono buone notizie questa volta in Italia. Sebbene i numeri siano ancora alti e preoccupanti, si registra comunque una leggera ma importante e fiduciosa discesa nei numeri rispetto a ieri e non solo. Si contano infatti meno contagi rispetto agli ultimi 4 giorni e soprattutto il minor numero di vittime in questo nuovo mese di febbraio.

Covid-19, bollettino medico del 7 febbraio 2021

• 11.641 contagiati

• 270 morti

• 11.380 guariti

-3 terapie intensive | -142 ricoveri

206.789 tamponi

Tasso di positività: 5,6% (+0,9%)

2.535.295 vaccinati totali

Potrebbe interessarti anche —-> Vaccino, AstraZeneca: “Efficacia limitata con variante sudafricana”

Sono 11.641 i nuovi positivi emersi nelle ultime 24 ore: tanti come dicevamo, ma il dato è comunque in calo rispetto ai ai 13.442 di ieri, i 14.218 dell’altro ieri e i 13.659 e 13.189 dei due giorni precedenti ancora. Il numero di vittime è di 270 unità, numero drammatico ma confortante rispetto ai quasi e più 400 di questi ultimi giorni. Indicazioni positive arrivano anche dagli ospedali dove arrivano segnali positivi dai ricoveri e dalle terapie intensive.