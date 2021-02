Adriano Celentano e Roberto Benigni insieme in tv: che annuncio!

Adriano Celentano e Roberto Benigni insieme in tv: arriva l’annuncio che fa sognare tutti gli italiani in queste ore.

Due vere e proprie star della televisione italiana potrebbero ritrovarsi presto insieme in tv. Si tratta di Adriano Celentano e Roberto Benigni che – secondo quanto riferito in queste ore da ‘Adnkronos’ – avrebbero buonissime possibilità di essere tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2021, che prenderà il via il prossimo 2 marzo. A confermalo è proprio in queste ore il direttore artistico della famosa kermesse canora, Amadeus, nel corso di un’intervista ma procediamo con ordine.

Sanremo 2021, Adriano Celentano e Roberto Benigni insieme all’Ariston?

Ecco quanto dichiarato, dunque, da Amedeus nelle ultime ore: “E’ tutto vero, abbiamo contattato sia Celentano che Benigni e adesso attendiamo la loro risposta“. Si tratterebbe di un clamoroso ritorno a Sanremo per Celentano, che è stato protagonista al Festival addirittura 9 anni fa come partner di Gianni Morandi.

Cresce, quindi, l’attesa per l’inizio di Sanremo e, nonostante la pandemia e l’emergenza Covid-19, gli italiani si aspettano il solito grande spettacolo nella ‘città dei fiori’.