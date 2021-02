Laura Chiatti, terribile lutto: “Oggi è un giorno nero”

Laura Chiatti, terribile lutto per la bellissima attrice e modella come annunciato in queste ore su Instagram.

Terribile lutto per Laura Chiatti. La bellissima attrice e modella originaria di Castiglione del Lago, infatti, ha annunciato la scomparsa di un suo carissimo amico Fabrizio. Ecco il messaggio strappalacrime della Chiatti sulla propria pagina Instagram: “Oggi è un giorno nero. Hai portato via con te, il rosso della passione, il verde della speranza, il giallo dell’ allegria, l’azzurro della tua energia, l’arancio della tua incredibile purezza e sincerità”.

Laura Chiatti, terribile lutto: ecco le sue parole

Il messaggio, poi, continua: “Dicono che l’addio sia in realtà sempre un arrivederci, e sicuramente nel tuo “arrivederci “ ci hai trovati tutti li, noi, un girotondo di anime che ti ameranno per sempre, pronte a ballarti attorno con la mano alzata come facevi tu ogni volta, per ricordarci che la vita è bella. Ora però aiutaci, aiutaci a capire. Gli anni, le ore, gli occhi, ti cercheranno e non ti troveranno. Passeranno dentro i raggi del sole, ruoteranno intorno al collo di altre persone e si chiederanno dove sei. Ciao Fabrizio… ❤️Ciao amico“.