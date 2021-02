Covid-19, stretta ad Atene e Salonicco: vietato anche l’asporto 

Covid-19, nuovo pugno duro del governo per frenare la pandemia. Nuove zone rosse con divieto addirittura di asporto.

Nuova stretta in Grecia sul fronte Covid-19: Atene e Salonicco passano in zona rossa, con addirittura l’asporto vietato. E’ invece confermato il coprifuoco che partirà dalle 18.00 fino alle 05.00 del mattino. Una misura dura ma ritenuta doverosa per far fronte a una curva epidemiologica che risale minacciosamente rispetto a una precedente discesa. Il provvedimento è esteso fino al weekend del 13-14 febbraio, con l’impegno di un nuovo aggiornamento e un’ulteriore nuova proroga qualora la situazione dovesse essere ancora complicata.

Covid-19, arrivano duri interventi in Grecia

Nel frattempo le restrizioni vanno anche al di là delle zone rosse dell’Attica: nel Paese sono scattate misure anche per zone come Retrasso, Creta e altri comuni della Grecia centrale anche designati ad alto rischio epidemico. Il bollettino ellenico ieri ha contato 1.195 nuovi casi e 19 decessi, per un bilancio di 5.922 totali da inizio crisi ad oggi. Numeri non drammatici, ma la prudenza giustamente è tanta.