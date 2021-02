Coniugi scomparsi, gli inquirenti hanno ritrovato nell’Adige il corpo di Laura Perselli, scomparsa insieme al marito il 4 Gennaio scorso.

Svolta nelle indagini sui coniugi scomparsi a Bolzano lo scorso quattro gennaio. È stato infatti ritrovato il corpo di uno dei due coniugi, Laura Perselli. La notizia è stata confermata da alcune fonti molto vicine alla famiglia e adesso gli inquirenti continuano a cercare il corpo del marito, Peter Neumair. Il cadavere è stato ritrovato nella zona sud di Bolzano, tra San Floriano e laghetti. Adesso, dopo che la zona è stata recintata dalle forze dell’ordine, i vigili del fuoco hanno deciso di intensificare le ricerche nella speranza i ritrovare al più presto anche l’altro corpo. Un ritrovamento, reso possibile dall’abbassamento delle acque dell’Adige.

Leggi anche: Coniugi scomparsi, Benno Neumair resta in carcere: per il Gip c’è pericolo di fuga

Coniugi scomparsi, Benno Neumair resta in carcere

Il figlio della coppia, Benno Neumair, si trova attualmente in carcere con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere. Il suo fermo è arrivato dopo alcuni giorni di indagini da parte degli inquirenti. Il 30enne era stato immediatamente sospettato della scomparsa dei genitori e alcune incongruenze sin dalle sue prime dichiarazioni, hanno portato in poco tempo le forze dell’ordine ad accusarlo e dispone il carcere motivando questa scelta con il possibile pericolo di fuga.

Leggi anche: Coniugi scomparsi, consegnati al Ris vestiti di Benno Neumair

Prove decisive nei confronti del ragazzo per il momento non ce ne sono, così come non sono ancora state avanzate ipotesi sul movente. Restano però delle forti incogruenze emerse durante l’interrogatorio ed è probabile che adesso il ritrovamento del corpo di Laura Perselli.