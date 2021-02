Champions League, stella del Real Madrid out 6 settimane: salta l’Atalanta

Brutte notizie per il Real Madrid, che dovrà fare a meno della sua stella per 6 settimane. Out per la sfida di Champions League contro l’Atalanta

La stagione calcistica sta per entrare nel vivo. Ancora poche settimane, e finalmente i top club europei torneranno in campo per contendersi Champions ed Europa League. Delle italiane rimaste in corsa, la sfida più complicata l’avrà con ogni probabilità l’Atalanta di Gasperini, che si troverà di fronte il Real Madrid.

Doppia sfida tostissima per la squadra bergamasca, alla sua seconda partecipazione consecutiva nella massima competizione europea. Dopo il sogno semifinale sfiorato lo scorso agosto, l’obiettivo è cercare di replicare quanto di buono fatto nella stagione passata. Intanto, arrivano brutte notizie da Madrid: i Galacticos dovranno fare a meno di una delle loro stelle.

Champions League, Sergio Ramos out per 6 settimane

Il difensore e simbolo del Real Madrid Sergio Ramos out 6 settimane. È questa la notizia che giunge da Madrid e che fa tirare un sospiro di sollievo all’Atalanta, che a breve dovrà affrontare proprio i Galacticos nella doppia sfida degli ottavi di finale di Champions League. Il campione spagnolo si dovrà sottoporre alla pulizia del menisco del ginocchio sinistro e non potrà rientrare prima di fine marzo/inizio aprile.

Per l’andata del 24 febbraio, inoltre, Zinedine Zidane dovrà fare a meno anche di Eden Hazard in attacco. Una doppia assenza molto pesante per le Merengues, che dovranno fare a meno di due dei suoi giocatori più importanti. Gasperini potrà ora preparare la partita con una leggera tranquillità in più, sapendo comunque di dover dare il 100% per fronteggiare una vera e propria corazzata.