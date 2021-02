Fiorentina-Inter, streaming gratis: dove vedere la partita in diretta

Manca pochissimo all’anticipo di Serie A tra Fiorentina ed Inter. Andiamo a vedere dove seguire la partita in diretta e streaming gratis.

Tutto pronto per il match dell’Artemio Franchi tra i padroni di casa della Fiorentina che affronteranno l’Inter seconda in classifica. Un match dal grande fascino, con i viola che lentamente si stanno riprendendo ed attualmente occupano l’11esima posizione in classifica e l’Inter che sogna lo scudetto, occupando la seconda piazza in campionato. Andiamo quindi a vedere il periodo di forma delle due squadre.

Partiamo subito dai padroni di casa della Fiorentina. I ragazzi di Cesare Prandelli sono reduci dal pareggio contro il Torino e sono pronti a sorprendere i nerazzurri. Infatti nelle ultime cinque partite, oltre al pareggio, i viola hanno conquistato anche due vittorie. Nel match contro i nerazzurri, Prandelli dovrà fare a meno di Gaetano Castrovilli e Nikola Milenkovic, entrambi squalificati per espulsione.

Dall’altra parte, invece, troviamo l’Inter, seconda in classifica e pronta a mettere pressione ai cugini del Milan. Infatti i ragazzi di mister Antonio Conte stanno vivendo un gran periodo di forma e nonostante la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus, la squadra è riuscita a strappare i complimenti della critica. Contro la Fiorentina il tecnico pugliese avrà tutta la rosa a disposizione, andiamo quindi a vedere dove seguire la partita in diretta e streaming gratis.

Fiorentina-Inter, streaming gratis: Sky o Dazn?

Sul palcoscenico dell’Artemio Franchi si assisterà al match tra Fiorentina ed Inter, valido per 21esima giornata di Serie A. La partita sarà offerta in esclusiva da Sky, con la pay-tv che mette a disposizione due canali: Sky Sport Serie A (al numero 202 satellite e 473 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Inoltre il match sarà disponibile anche sulle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv.

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire il match da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre anche quest anno Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demand NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.