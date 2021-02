Messina, chiede al parroco di cambiargli le banconote: erano false

Consegna al parroco delle banconote per farse cambiare con le monete delle offerte, ma si è scoperto fossero false: è accaduto a Messina

Ha chiesto al parroco di cambiargli le banconote con delle monete, quelle delle offerte, ma erano false. L’episodio è avvenuto a Messina, nei pressi della chiesa di Santa Teresa di Riva. Una volta in chiesa, il 41enne di Adrano, ha chiesto al prete il cambio delle sue banconote in monete e don Agostino Giacalone ha accettato subito, consegnandogli il corrispettivo in monete. La somma totale era di 510 euro.

Messina, consegna banconote false al parroco: viene arrestato

Il parroco, dopo un po’, si è reso conto della truffa ed ha sporto immediatamente denuncia. Il colpevole, Roberto Scarpato, è stato poi arrestato. Il tutto è finito in tribunale e si è arrivati al terzo grado di giudizio con condanna a tre anni e venti giorni di reclusione, oltre ad una multa di 400 euro.

I reati sono quelli di evasione, truffa e messa in circolazione di monete false. Questi ultimi sono stati aggravati per essere stati commessi contro un ministro del culto cattolico.