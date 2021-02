Morto Hal Holbrook, l’attore de L’ispettore Callaghan e Into the Wild

All’età di 95 anni si è spento Hal Holbrook, l’attore americano famoso per L’ispettore Callaghan e Into the Wild

All’età di 95 anni si è spento l’attore Hal Holbrook. La morte sarebbe avvenuta lo scorso 23 gennaio, ma la notizia è stata resa nota dalla sua agente Joyce Cohen solo ieri. Le circostanze del decesso non sono state rese note, ma pare non godesse di buona salute.

LEGGI ANCHE—> Vaccino Covid, superate le 100 milioni di dosi nel mondo: la classifica

La carriera di Hal Holbrook

L’attore si è fatto conoscere nella sua lunga carriera grazie a ruoli in teatro e cinema. Ha interpretato Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan, è stato Gola Profonda in Tutti gli uomini del presidente e il dirigente della NASA alla guida del complotto in Capricorn One. Grazie ad Into the Wild fu candidato all’Oscar come miglior attore non protagonista.

LEGGI ANCHE—> Roma, sgominata associazione dedita al traffico di droga: 17 arresti

E’ diventato popolare soprattutto grazie alla popolazione con le partecipazioni in Lincoln di Carl Sandburg, in The Bold Ones: The Senator e Pueblo.