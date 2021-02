Riccardo Fogli piange in diretta tv: messaggio strappalacrime per la figlia nel corso del programma ‘Oggi è un altro giorno’.

Figura, senza ombra di dubbio, tra gli artisti di punta del nostro paese e Riccardo Fogli non ha bisogno di presentazioni. L’ex frontman e bassista dei Pooh si è raccontato oggi nel corso della puntata del programma tv ‘Oggi è un altro giorno‘ dove era ospite in compagnia della moglie Karin Trentini. Diversi gli argomenti toccati da Fogli che, ad un certo punto, non ha resistito e si è commosso in diretta tv, mentre era di fronte alla moglie e alla presentatrice Serena Bortone.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Morto Dustin Diamond, lo Screech di Bayside School: aveva 44 anni

Riccardo Fogli piange in diretta tv: le sue parole

Ecco i passaggi più importanti dell’intervista di Riccardo Figli: “Quando mia figlia si laureerà, io molto probabilmente sarò in cielo. Lei ha 8 anni, io incrocio le dita e spero di esserci quando frequenterà e concluderà l’università“. Un messaggio strappalacrime che ha commosso il cantautore originario di Pontedera, che figura tra le vere e proprie leggende della musica italiana. Riccardo Fogli, tra le altre cose, ha vinto il Festival di Sanremo del 1982 con l’indimenticabile ‘Storie di tutti i giorni‘ e ha inciso in tutto 32 album.