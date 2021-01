Un cantante rischia la squalifica dalla 71esima edizione della kermesse musicale. I vertici Rai e la direzione del Festival si sono attivate per la verifica del caso.

Il Festival di Sanremo 2021 sta regalando ai tantissimi spettatori, ancor prima dell’esordio in TV, momenti di suspance come un thriller. Il primo episodio che ha tenuto col fiato sospeso gli italiani è stato il possibile addio di Amadeus.

Il direttore artistico, nei giorni scorsi aveva minacciato di lasciare la conduzione in caso di assenza del pubblico al teatro dell’Ariston. Subito dopo il dietrofront: rabbia ha ceduto il passo alla calma e alla responsabilità.Dopo pochi giorni di riflessione, il conduttore ha deciso di presentare il Festival anche senza figuranti.

Sanremo 2021, cantante a rischio squalifica: la Rai indaga

Fedez rischia la squalifica dal Festival di Sanremo 2021. Il rapper milanese ha diffuso per errore su Instagram un breve video dove si può ascoltare una parte della canzone presentata con Francesca Michielin al Festival di Sanremo.

Al momento la storia incriminata non è più visibile sul profilo social del cantante 31enne, ma nonostante ciò il video è diventato virale su Instagram, dove è nata la polemica. Secondo il regolamento del Festival di Sanremo, in vigore da anni, i concorrenti non possono fare ascoltare il pezzo inedito fino all’inizio della competizione canora.

Né Fedez né Francesca Michielin hanno commentato quanto accaduto, ma la loro squalifica rappresenterebbe un grave problema per Amadeus che, oltre all’assenza dei figuranti, potrebbe fare a meno di due artisti che sono molto amati dal pubblico.