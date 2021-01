Antonella Clerici: la storia segreta con il famoso conduttore – FOTO

Antonella Clerici in passato è stata legata a un famoso conduttore. La loro storia inizialmente era stata tenuta all’oscuro dei riflettori.

Erano gli anni novanta e Antonella Clerici e Massimo Giletti erano prossimi a esordire sul grande schermo. Lei era una giornalista affermata ma la timidezza e il distacco dalla mondanità erano due caratteristiche che la distinguevano dalle altre.

La storia tra i due conduttori nacque di nascosto, dietro le quinte, proprio come uno di quei film romantici che danno in TV. Purtroppo il loro rapporto non fu duraturo e dopo pochi mesi arrivò la rottura.

Antonella Clerici e Massimo Giletti: un bellissimo ricordo d’amore

Solitamente quando una storia d’amore finisce, il più delle volte, i ricordi negativi hanno il sopravvento su quelli positivi. Così però non è stato per Massimo Giletti e Antonella Clerici.

Secondo quanto hanno sempre affermato entrambi, la loro storia ha lasciato ricordo bellissimo e indelebile e ancora oggi, nonostante siano passati molti anni da allora, ne parlano con il sorriso sulle labbra.

Una storia breve ma intensa che la classificano come una delle più importanti della sua vita. “Antonella è stata una donna che mi ha regalato tante emozioni”, ha raccontato il presentatore di Non è l’Arena.

“La nostra storia è cresciuta poco a poco e ci ha coinvolto tantissimo. Oggi posso dire che Antonella è senz’altro una delle donne che più ho amato”. Il sentimento era sincero, ma il triste epilogo arrivò puntale. “Dopo un anno, come ogni donna, Antonella iniziò a desiderare una famiglia, un figlio ed io cominciai a stare male”.

Il desiderio di lei non trovava l’appoggio di lui e così quella che iniziò come una favola non si chiuse con il lieto fine. “Lei non era più una ragazzina, ma io non mi sentivo pronto per vivere ciò che voleva lei. Dentro di me la amavo e non avevo il diritto di renderla infelice, così cominciai ad allontanarmi. Lei ha rispettato la mia scelta e ha smesso di cercarmi”.