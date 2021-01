iPhone 13, in arrivo grossa novità: spazio d’archiviazione mai visto prima

I nuovi iPhone 13 potrebbero arrivare a 1 TB di memoria. L’indiscrezione lanciata da un portale cinese sta trovando conferme

È già tempo di parlare di iPhone 13. Nonostante la dodicesima generazione sia diventata realtà da pochi mesi, Apple è già al lavoro per progettare il nuovo melafonino in uscita il prossimo autunno. Tante le novità previste, sia a livello di hardware che di software.

Arriverà sicuramente un comparto fotografico completamente rivisto, che dovrebbe portare a scatti e video di qualità super, che richiederanno una memoria molto più capiente per contenere tutti i file. Proprio per questo motivo, pare che verrà lanciato un modello di iPhone 13 con ben 1 TB di memoria. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

iPhone 13, 1 TB di memoria? L’indiscrezione

Apple starebbe lavorando ad una variante da 1 TB di iPhone 13. L’indiscrezione è stata lanciata dal portale cinese IT Home, ma sta trovando sempre più conferme. Questo perché, considerando un comparto fotografico completamente rivisto e file molto più pesanti sia per ciò che riguarda i video che le foto, sarà necessario avere più memoria. Al momento, comunque, si parla solamente delle due varianti Pro e Pro Max con 1000 GB di memoria, mentre le versioni Mini e di base continueranno con i tagli attualmente in commercio.

Sono comunque tante le migliorie alle quali gli ingegneri e sviluppatori di Apple stanno lavorando. Molto probabilmente, verrà reintrodotto il Touch ID, ci sarà un notch più piccolo, verrà esaltata ancor di più la connessione 5G e tanto altro ancora da annunciare.