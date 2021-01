Torino, uccide moglie e figlio di cinque anni: 39enne arrestato

Un uomo di 39 anni uccide moglie e figlio di cinque anni a Torino. I carabinieri riescono a fermarlo poco prima che l’uomo si suicidasse.

Tragedia familiare a Torino, dove un uomo uccide la moglie ed il figlio di cinque anni, prima tentare il suicidio. Infatti l’uomo, di 39 anni, dopo aver spezzato le due vite si è gettato dal balcone di casa, sopravvivendo però al volo. Il tutto è accaduto intorno alle 3 di notte tra il 28 ed il 29 gennaio. Inoltre stando alle prime indiscrezioni, il tutto sarebbe successo in un edificio a Carmagnola, provincia del capoluogo Piemontese, in via Barbaroux.

Dopo varie chiamate, i carabinieri sono riusciti a prendere in arresto il 39enne, che aveva appena ucciso la compagna coetanea. L’uomo ha compiuto il gesto al termine di una lite familiare. Adesso l’omicida è ricoverato al Cto di Torino e non sarebbe in pericolo di vita. Inoltre sono in corso le indagini del del Nucleo Investigativo del Comando provinciale. Stando alle prime indiscrezione l’arma del delitto è un oggetto contundente.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO !