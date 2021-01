L’emergenza sanitaria obbliga anche il Festival di Sanremo ad attuare una serie di regole anti contagio rivolte agli artisti che prenderanno parte alla kermesse musicale.

Il Festival di Sanremo, a meno di decisioni improvvise, si terrà ma rispettando le norme anti contagio. È stata la F.I.M.I. (Federazione industria musicale italiana) a stilare il protocollo di sicurezza che dovrà essere integrato con quelle che saranno le eventuali disposizioni aggiuntive disposte dal Comitato tecnico scientifico.

L’unico nodo che resta da sciogliere è quello relativo alla presenza del pubblico all’interno dell’Ariston e il direttore artistico del Festival, Amadeus, nella giornata di ieri aveva minacciato le dimissioni qualora non ci fosse stato il pubblico in sala.

Sanremo 2021, le regole anti-covid per gli artisti: dalle cene agli spostamenti

La prima delle regole stilate dalla F.I.M.I è quella di effettuare un tampone rino faringeo 72 ore prima dell’inizio della 71esima edizione del Festival di Sanremo. Successivamente, ogni giorno verranno effettuati dei test rapidi in Piazza Colombo a tutti coloro che prendono parte all’organizzazione.

Un’altra regola fondamentale è quella che riguarda le interviste. Infatti, se prima si era abituati alle interviste live, a causa della pandemia quest’anno verranno effettuate da remoto.

Gli orari sia per l’esibizione che per le prove saranno scaglionati e si eviterà di fare incontrare gli artisti al termine della loro prestazione anche nei corridoi e camerini. Per quel che riguarda i pasti, gli artisti dovranno consumare la cena e il pranzo direttamente in camera oppure attraverso la cucina dell’hotel.

Infine, come punto ultimo, anche se non meno importante dei suddetti, la questione spostamenti. Gli artisti dovranno essere affidati sempre allo stesso autista dell’azienda e il mezzo a disposizione dovrà essere sanificato di volta in volta.