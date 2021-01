Piero Pelù, il videomessaggio commuove l’Italia – VIDEO 

Piero Pelù, videomessaggio a sorpresa attraverso i propri canali social. L’annuncio del cantante emoziona gli italiani.

Appello di Pierò Pelù attraverso i propri canali social. Il cantautore toscano ha infatti postato un video in cui chiede in lingua inglese la scarcerazione di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’università di Bologna attualmente agli arresti in patria con l’accusa di propaganda sovversiva contro lo Stato.

Pierò Pelù, messaggio per Patrick Zaki

“Io amo l’Egitto e la sua millenaria cultura, per questo chiedo di liberare Patrick Zaki subito. Grazie”, chiede a gran voce il 58enne. Un messaggio che non giunge in un momento casuale, in quanto lunedì ci sarà una nuova udienza per decidere il prolungamento o meno della custodia cautelare presso il carcere di Tota al Cairo.

“Continuiamo a sperare che venga rilasciato il più presto possibile in modo che possa tornare dalla sua famiglia e all’università, dopo essere stato arrestato arbitrariamente quasi un anno fa, precisamente il 7 febbraio 2020”, si legge invece sulla pagina Facebook ‘Patrick Libero’.