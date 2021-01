Isola dei Famosi 2021, ex concorrente del GF Vip come inviata: che bomba! E’ uno dei volti più amati e conosciuti di Mediaset

L’indiscrezione è stata rilasciata dai colleghi di Tv Blog e sembra aver trovato conferme in altri organi di informazione specializzati. Stiamo parlano dell’Isola dei Famosi 2021 e della prossima inviata in Honduras per il reality di Canale 5. Il programma condotto da Ilary Blasi, che prenderà il posto di Alessia Marcuzzi, inizierà sulle reti Mediaset a partire dalla metà di marzo (lunedì 8 marzo sembra la data più probabile). A rendere ancora incerta la data delle prima puntata è lo slittamento del Grande Fratello Vip (finale il 1 marzo) e le problematiche inerenti al Festival di Sanremo (dal 2 al 6 marzo). Una volta inquadrato il palinsesto degli eventi televisivi più importanti del 2021 ci sarà il definitivo via libera. Quello che è certo è che i concorrenti partiranno per il Centro-America. Bocciata infatti l’idea di far svolgere il reality alle Canarie, per rimanere in Europa e vista la situazione del Covid sembra non essere stata una cattiva idea.

LEGGI ANCHE >>> Diletta Leotta-Can Yaman: arriva il commento dell’ex Daniele Scardina – FOTO

LEGGI ANCHE >>> Gf Vip, scintille tra concorrenti: “E’ bullismo!”- VIDEO

Isola dei Famosi 2021, ex concorrente del GF Vip come inviata: Elenoire Casalegno

Dopo il rifiuto di Alvin, già prescelto come invitato dell’Isola dei Famosi anche in questa edizione 2021, la produzione si è guardata intorno. Le prime indiscrezioni parlavano di una candidatura di Aurora Ramazzotti, alla sua prima vera avventura televisive in una certa veste. L’idea è però tramontata sul nascere, lasciando spazio alla figura di Elenoire Casalegno. La bellissima 44enne di Savona avrebbe sbaragliato la concorrenza ed è pronta a partire per l’Honduras a marzo. Ai reality è abituata anche in qualità di concorrente, dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip del 2016, in cui fu una dei personaggi più amati dal pubblico.

Dopo aver condotto “Vite da Copertina” su Tv8, ora è pronta a tornare su Mediaset e non solo nel ruolo di opinionista (come nei salotti di Barbara D’Urso). Ci sarà da divertirsi…