Sanremo 2021, clamorosa indiscrezione: Amadeus lascia! Stanno sorgendo dei problemi nell’organizzazione del Festival, sempre legati alle limitazioni per il Covid

La prossima edizione del Festival di Sanremo non sembra essere nata sotto una buona stella. Prima il rinvio di un mese, da febbraio a marzo, per contrastare il rialzo di contagi di Covid-19. Proprio il virus SarsCov2 può creare una clamorosa rivoluzione all’interno dell’organizzazione della kermesse canora più famosa d’Italia. Secondo le voci raccolte dall’Adnkronos, infatti, Amadeus non avrebbe accolto bene le dichiarazioni del ministro Franceschini, postate su Twitter. L’argomento è la presenza dei figuranti all’interno del Teatro Ariston durante le serate di gara.

Il responsabile dei beni e delle attività culturali e del turismo ha ribadito il divieto al pubblico in sala, innescando una reazione a catena. Amadeus e gli organizzatori hanno infatti ribadito l’importanza per i cantanti di non esibirsi davanti ad un teatro completamente vuoto. A sostegno di questa tesi si era anche sottolineato come diversi altri programmi tv vanno in onda con un pubblico di figuranti scritturati.

Sanremo 2021, clamorosa indiscrezione: Amadeus sarebbe pronto a lasciare

Il ministro Franceschini ha scritto su Twitter: “Considerando che il Teatro Ariston di Sanremo è un teatro come tutti gli altri, dobbiamo rispettare le norme ribadite anche ieri dal ministro Speranza. Il pubblico, sia esso pagante, gratuito o figurante, potrà tornare all’interno di sale e cinema solo quando la situazione lo consentirà. Ovviamente speriamo tutti sia il prima possibile”.

Una presa di posizione governativa che secondo le ultime indiscrezioni dell’Adnkronos potrebbero spingere davvero Amadeus verso l’abbandono del ruolo di direttore artistico del Festival. Manca ancora un mese abbondante alla scadenza del 2 marzo, data di inizio prevista, nella speranza che qualcosa possa cambiare.