Maturità 2021, filtra la decisione del Ministero dell’istruzione 

Maturità 2021, ecco cosa stanno decidendo al vertice politico. Giunge una decisione importante del Ministero dell’Istruzione.

Capitolo maturità: appuntamento dopo la crisi di governo. Secondo quanto infatti riferisce l’ANSA, il Ministero dell’Istruzione ha terminato alcuni incontro importanti con le rappresentanze di docenti, studenti e genitori e ha deciso che l’ordinanza sugli Esami di Stato arriverà quasi sicuramente dopo questa tempesta politica.

Maturità 2021, appuntamento dopo la crisi di governo

Si procederà quindi con l’organizzazione estiva, in pieno Covid-19, soltanto una volta raggiunta una certa stabilità governativa. Del resto di tempo ce n’è in abbondanza questa volta. Quest’anno infatti, a differenza dei precedenti, non è prevista la consueta scadenza del 31 gennaio per il famoso decreto materie. A disciplinare la Maturità 2021, come stabilito dalla Legge di Bilancio, sarà un’ordinanza attualmente congelata dalla crisi di governo.